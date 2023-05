Aire sucio ya es una de las inquietudes de los regios

Según encuesta, calidad del aire se agrega a inseguridad y falta de agua como uno de los principales problemas de Nuevo León

Por: Rosalinda Tovar

Mayo 02, 2023, 7:11

La contaminación ya es una de las cuatro grandes preocupaciones de los nuevoleoneses —cuando antes casi no figuraba—, además por supuesto de la inseguridad, que es la principal, la movilidad y la falta del agua.

De hecho, uno de cada cuatro regios, o sea el 25%, creen haberse enfermado debido a la mala calidad de la zona metropolitana, según reporta un estudio de percepción auspiciado por el gobierno del estado. Ahí, el combate al aire sucio es un rubro que aún aparece como mal evaluado dentro del gobierno de Samuel García, de un total de 12 tópicos.

En contraste, los temas económicos ya no figuran como preocupaciones para los nuevoleoneses, sino que ahora son vistos como aciertos de la actual administración estatal.

Los puntos mejor calificados del gobierno de Samuel son el empleo —con 77% de aprobación—, los parques (con Fundidora a la cabeza), atracción de turismo y combate a la pobreza.

En el tema de contaminación, los regios que dicen haberse enfermado por este problema afirman que sus médicos les han diagnosticado padecimientos como alergias, rinitis, sinusitis, problemas en los ojos, dolor de garganta, tos y asma, entre otros.

El estudio realizado entre 17,141 personas del 28 de marzo al 18 de abril indica, además, que la inseguridad es la principal preocupación de los nuevoleoneses, triplicando en percepción de gravedad a otras problemáticas como la falta de agua y sextuplicando a la del transporte público.

Pero el estudio halla puntos positivos, donde la generación de empleo, que es el rubro mejor evaluado, y luego está Parque Fundidora, que alcanza 72% de aprobación; el turismo 68% y desarrollo social un 67% de aprobación.

En tanto, de 12 rubros evaluados de la gestión de García, el más alto es generación de empleo con casi 77% de aprobación; luego está Parque Fundidora con casi 72% de aprobación; en tercero se ubica el área de turismo con 68% y luego desarrollo social con 67% de aprobación.

El estudio de opinión lo firma como responsable la empresa Saba Consultores del experto Salvador Borrego.

Sobre el tema de contaminación, expertos neumólogos dijeron a INFO7 que los padecimientos reportados por los regios son precursores de enfermedades más graves como las cardiovasculares, pulmonares y respiratorias crónicas, por lo que llamaron a redoblar el esfuerzo en combatir el problema.

En la encuesta se le preguntó a los regios si ¿le han diagnosticado alguna enfermedad o molestia, que en opinión de su médico sea por la contaminación ambiental?

El 25% respondió que sí; el 74.8% que no y el 0.2% no contestó el cuestionamiento. El pasado viernes 21 de abril, El Horizonte dio a conocer que Nuevo León enfrenta el gran desafío de bajar el aire sucio porque en el primer bimestre del año, la contaminación por PM10 subió 3% del 2022 al 2023, al pasar de 71.3 microgramos por metro cúbico en promedio ( μg/m³) a 73.6 μg/ m³; en tanto las PM2.5 no bajaron al mantenerse en 23 μg/ m³ en los mismos periodos.

En el referido estudio, el porcentaje de personas que respondió de manera afirmativa de que fueron diagnosticados de alguna enfermedad por contaminación, es decir, el 25%, se les preguntó qué tipo de padecimiento o molestia, los que indicaron tales molestias.

De ese número, el 13.8% indicó que alergias; 3.6% irritación de ojos; 2.6% rinitis y sinusitis; 1.6% dolor de garganta y tos; 1.3% asma; 0.5% infección estomacal; 0.4% gripe; 0.2% vómito y diarrea; 0.2% arritmia; 0.2% en la piel; 0.2% presión alta; mareos 0.2 por ciento.

El neumólogo, Jesús Horacio González, consideró que su hay padecimientos relacionados con la contaminación ambiental. “Lo más seguro es que sí, tenga relación, esa es mi postura, que, si tenga relación con el medio ambiente, porque obviamente el medio ambiente, claro que perjudican en muchas formas a las enfermedades cardiovasculares, o respiratorias y más, si hay un paciente con inmunosupresión.

“Ojalá se puedan reunir todos los elementos en donde podemos tener un vínculo, de que en estas en esta área, en este municipio y sobre todo el nivel de la consulta de instituciones públicas, donde tienen un mayor número de casos, porque si son consultas privadas se dispersa mucho”, indicó el especialista.

Señaló que se debe hacer un análisis más profundo que mida los efectos de los diversos contaminantes como las partículas gruesas PM10 y las finas PM2.5, además de los gases.

“Cada una de las partículas tiene una influencia diferente. Los efectos están condicionados porque hasta donde penetran las partículas; las partículas más pequeñas son las que más profundo llegan en el tracto respiratorio; entonces unas pueden producir problemas a nivel alveolar o inclusive ya en cuestión circulatoria, y otras por nada más a nivel bronquial de bronquios mayores, pulmón”, concluyó el neumólogo.

Con información de elhorizonte.mx