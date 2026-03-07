Ahora desaparece niño en Linares, autoridades prenden alertas

Señalaron que el niño vive con su abuelita, desapareció el día miércoles y presumen que de esa colonia se lo llevaron en una motocicleta

Después de dar a conocer el número considerable de personas desaparecidas, ahora es un niño de 7 años quien es reportado como desaparecido.

De acuerdo al Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata, GEBI, de la Agencia Estatal de Investigaciones, señala que se trata de Alan Bernardo Reyes Saavedra, a quien fue compartida la alerta como desaparecido.

El pequeño señala en el reporte que el último lugar en donde fue visto fue en la Colonia Rodrigo Gómez Infonavit en el citado municipio.

El niño de tan solo 7 años de edad fue reportado el día 4 de marzo y apenas un par de horas después se comparte el boletín de búsqueda.

Señalan que porta un short color negro marca Adidas, porta una playera gris y sandalias.

El boletín de búsqueda se encuentra ya en alertas de la Fiscalía, para tratar de localizarlo.

De acuerdo a una fuente policiaca, señalaron que el niño vive con su abuelita, desapareció el día miércoles y presumen que de esa colonia se lo llevaron en una motocicleta; la Ministerial está investigando.