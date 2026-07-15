Aguas negras invaden vivienda de vecino en San Nicolás

El desbordamiento de una alcantarilla en Los Naranjos, San Nicolás, ya afecta una vivienda tras casi un mes de problemas en la vía pública

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El desbordamiento de una alcantarilla, que desde hace casi un mes afecta la vía pública, ahora también provoca daños al interior de una vivienda en la colonia Los Naranjos, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Vecinos denunciaron que la alcantarilla ubicada en el cruce de la calle Enrique Recio y la avenida Tlachicuerías continúa derramando aguas negras, pese a los múltiples reportes realizados a Agua y Drenaje de Monterrey.

Aguas negras invaden una vivienda

Uno de los casos más afectados es el de Óscar, vecino con más de 30 años de residir en la colonia, quien aseguró que las aguas residuales ya ingresaron a su domicilio, donde vive con su esposa y sus nietas.

Explicó que el colapso del drenaje ha provocado que las aguas negras busquen salida dentro de la vivienda, por lo que ha tenido que colocar pedazos de madera para poder desplazarse hasta la segunda planta.

Además, señaló que ya comenzaron a aparecer gusanos y que, debido a las condiciones del inmueble, debe bañarse utilizando un bote con agua.

El afectado lamentó que, pese a cumplir durante años con el pago puntual del servicio de agua y drenaje, hasta el momento no ha recibido una solución por parte de las autoridades correspondientes.

Vecinos alertan por riesgos sanitarios

Mientras tanto, las aguas residuales continúan recorriendo la calle Enrique Recio hasta la avenida Tlachicuerías, donde forman un amplio encharcamiento que representa un foco de infección, especialmente por su cercanía con parques y centros educativos.

Los habitantes de la colonia Los Naranjos solicitaron a Agua y Drenaje de Monterrey atender de manera urgente la problemática, luego de casi un mes de afectaciones que ponen en riesgo la salud de las familias del sector.