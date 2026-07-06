Aguas negras invaden calles de la colonia Moderna

Juan Villanueva, vecino del sector, aseguró que el problema ha sido reportado en diversas ocasiones sin obtener una solución definitiva

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Habitantes de la colonia Moderna denunciaron las condiciones de abandono en las que aseguran se encuentra la Privada Granado, donde el drenaje sanitario ha provocado el escurrimiento constante de aguas residuales sobre la vía pública.

Alcantarillas tapadas provocan brote de aguas negras

De acuerdo con los vecinos, las alcantarillas se encuentran tapadas, lo que ocasiona que las aguas negras broten y permanezcan estancadas durante varios días.

Los habitantes señalaron que, además de los malos olores que invaden el sector, el agua residual dificulta el paso de peatones y vehículos, por lo que consideran que la situación representa un riesgo para la salud y la seguridad de quienes transitan por la zona.

Juan Villanueva, vecino del sector, aseguró que el problema ha sido reportado en diversas ocasiones sin obtener una solución definitiva.

"Siempre reportamos y nadie viene. "Con este calor ya ni siquiera podemos estar afuera con la familia por los malos olores de las aguas negras", expresó.

Piden intervención de Agua y Drenaje y autoridades municipales

Ante esta situación, los habitantes hicieron un llamado a Agua y Drenaje de Monterrey para reparar el drenaje sanitario, así como a las autoridades municipales para intervenir en el resto de las problemáticas que afectan este sector de la colonia Moderna, al considerar que se trata de una zona que ha permanecido en el abandono.