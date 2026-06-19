Aguas negras alimentan plaga que amenaza a la presa La Boca

Autoridades atribuyen la proliferación de la lechuguilla acuatica a derrames de un drenaje sanitario rebasado y a descargas de nuevos desarrollos habitacionales

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La plaga de lechuguilla acuática que tiene en la cuerda floja al agua y a los ecosistemas de la presa La Boca, en el municipio de Santiago, Nuevo León, es alimentada por las aguas negras que contaminan tanto el arroyo La Chueca como el propio embalse.

Estas, según señalaron el alcalde de Santiago, David de la Peña, y vecinos del lugar, tienen su origen en un sistema de drenaje sanitario que ya está rebasado y colapsado.

De acuerdo con expertos, esta plaga vegetal agresiva e invasiva se alimenta de la bacteria E. coli, presente en las heces fecales. El arroyo recibe constantemente descargas de drenaje debido a que el colector sanitario, “de toda la vida”, ya resulta insuficiente para atender tanto a las fincas existentes como a los nuevos fraccionamientos.

“Entonces aquí el tema de raíz es el mantenimiento del colector de La Chueca. Tengo entendido que Agua y Drenaje ya construye un segundo colector para evitar estos derrames; sin embargo, no lo han terminado y están a la espera de concluirlo para resolver el problema de fondo”, dijo el alcalde De la Peña.

Este jueves, luego de que El Horizonte dio a conocer la amenaza que se cierne sobre la presa Rodrigo Gómez, “La Boca”, cuadrillas de Servicios Públicos de Santiago reanudaron el retiro y la eliminación de la también conocida como lechuga de agua.

Sin embargo, De la Peña señaló en entrevista que hace falta la colaboración de autoridades federales, como la Conagua y Conapesca, así como estatales, como Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) y la Secretaría de Medio Ambiente, a las que realmente corresponde combatir el problema.

“Buscamos que sea un trabajo coordinado. Nosotros, con Servicios Públicos, hacemos lo que podemos; sin embargo, estamos distrayendo personal de sus labores para atender esta situación".

“Que se sumen a los trabajos para que, entre todos, podamos retirar la mayor cantidad posible y, sobre todo, evitar que el colector de La Chueca siga presentando derrames mediante el mantenimiento correspondiente”, indicó.

Además, De la Peña señaló que, según AyD, el nuevo colector presenta un avance del 60%, aunque no hay fecha de conclusión.

“Tengo entendido que llevan un 60%; desconozco los tramos exactos, pero esa es la información que ellos han proporcionado”, agregó el alcalde.

Jaime Elizondo, integrante de la Asociación de Vecinos de la presa La Boca, afirmó que el origen del problema está “mapeado” desde hace años; aun así, se ha permitido la proliferación de asentamientos residenciales sin contar con la infraestructura necesaria para manejar sus desechos.

“Todos los fraccionamientos y las casas alrededor de la presa deben contar con un biodigestor. ¿Qué es eso? Es una fosa séptica que evita que las descargas de aguas negras lleguen a estas fuentes de agua para consumo humano”, explicó.

Este jueves, El Horizonte informó que una plaga de lirio acuático —específicamente la lechuguilla de agua— amenaza y pone en riesgo los ecosistemas de la presa La Boca, en especial el agua del embalse destinada al consumo humano.

Se detalló que la vegetación cubre casi un kilómetro y que, desde abril, el municipio ha retirado 102 toneladas.

Que no llegue a la presa

En el municipio de Santiago, cuadrillas de Servicios Públicos, a bordo de lanchas y bajo la supervisión de Protección Civil, intensificaron el “ataque” contra el lirio acuático y la lechuguilla, una plaga vegetal agresiva que se reproduce con facilidad en el arroyo La Chueca debido a las descargas de aguas negras en este afluente que alimenta la presa La Boca.

El secretario de Servicios Públicos del municipio, Jorge Espronceda, señaló que el objetivo es impedir que esta plaga llegue al embalse.

Este jueves se reanudaron las maniobras de retiro de esta maleza invasiva, que forma una “alfombra verde” que cubre parte del cauce, con el fin de evitar su propagación y su llegada a la presa.

La tarea es considerable: trabajan en dos turnos, con cinco empleados en cada uno.

De abril a mayo, las cuadrillas recolectaron cerca de 105 toneladas de esta plaga, interviniendo aproximadamente 3,400 metros cuadrados del arroyo. Aunque ya habían concluido los trabajos, en junio reiniciaron labores, ya que en una semana y media la vegetación volvió a proliferar con fuerza.

El plan es que durante junio, julio y agosto retiren al menos una cantidad similar, es decir, otras 105 toneladas.

Afirman dependencias que sí atienden proliferación de plaga

Mientras Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) y la Secretaría de Medio Ambiente del estado afirmaron que están colaborando en la eliminación de la plaga de lechuguilla acuática que invade la Presa La Boca, la Conagua sostuvo que investigará el caso para determinar las causas y aplicar las sanciones correspondientes, en caso de proceder.

Las dependencias coincidieron en señalar que tienen conocimiento de la problemática y que ya la están atendiendo.

Aunque previamente el alcalde de Santiago, David de la Peña, les hizo un llamado a sumarse a la limpieza, en comunicados separados AyD y Medio Ambiente estatal indicaron que ya realizan estas acciones y que también trabajan en remediar el origen del problema.

En tanto, la Conagua señaló que ya realizó estudios de calidad del agua tanto en La Boca como en el arroyo La Chueca, y fue en este último donde halló niveles de contaminación ligeramente por encima de lo permitido.

Sin embargo, admitió que la proliferación de desarrollos inmobiliarios está contribuyendo al vertido de materia orgánica, la cual sirve de alimento a la especie de lirio acuático que actualmente amenaza el agua de la Presa La Boca y sus ecosistemas.