Aguas negras afectan a vecinos y comerciantes en La Reforma

Habitantes del sector señalaron que la problemática se agrava durante las lluvias y que, pese a los reportes realizados, no ha sido solucionada.

Vecinos de la colonia La Reforma denunciaron una fuga de aguas negras que desde hace meses afecta el cruce de las avenidas Camino Real y Juan Domingo Perón, en Monterrey, donde las aguas residuales invaden parte de la vialidad y el paso peatonal, generando malos olores y complicaciones para quienes transitan por la zona.

Habitantes del sector señalaron que la problemática se agrava durante las lluvias y que, pese a los reportes realizados, no ha sido solucionada.

"Ya tiene meses así. Incluso sale toda la basura y nos afecta mucho porque ya no podemos ni estar ni un rato afuera. Es demasiado el olor", comentó una vecina.

Los afectados aseguraron que personal de Agua y Drenaje ha acudido al lugar en diversas ocasiones; sin embargo, el problema persiste.

Además de las molestias para los residentes, comerciantes aseguran que los malos olores afectan sus ventas y las actividades cotidianas.

"Aquí tengo mi puesto y me afecta mucho. Yo vendo comida en la noche y, como dice el vecino, ya tiene meses que están así. Vienen los camiones pero no logran arreglar", señaló Patricia, comerciante del sector.

Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades para atender de manera definitiva esta problemática que afecta tanto a familias como a negocios de la colonia La Reforma.