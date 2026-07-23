Aguas negras afectan a vecinos de Fomerrey 1 desde hace un año

Habitantes de Fomerrey 1 denuncian que llevan más de un año con desbordamientos de drenaje y exigen una solución definitiva a Agua y Drenaje

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Más de un año viviendo entre aguas negras… es la situación que enfrentan habitantes de la colonia Fomerrey 1, quienes aseguran estar cansados de esperar una solución mientras las aguas residuales continúan recorriendo las calles y afectando su vida diaria.

El punto más afectado se encuentra en el cruce de las avenidas Camino Real y Juan Domingo Perón, donde los vecinos señalan que constantemente se presentan desbordamientos de drenaje que generan encharcamientos de varios metros, además de malos olores y condiciones insalubres.

“Pues yo vivo aquí enseguida, es algo horrible, ya hasta nos enfermamos del estómago por los olores”, comentó una vecina, quien aseguró que el problema se ha convertido en una situación que ya ha afectado a la salud de su familia.

Habitantes de la colonia señalan que, aunque personal de Agua y Drenaje de Monterrey ya ha acudido a revisar la zona, las acciones realizadas no han sido suficientes para resolver el problema de fondo.

“Sí han estado viniendo, pero nunca destapan; una sola vez hace cuatro meses destaparon y el mismo día, ya estaba otra vez desbordándose las aguas negras ”, explicó otra residente.

La acumulación de aguas negras también ha dejado huellas visibles sobre la vialidad, donde comenzó a formarse hongo debido al estancamiento y la humedad permanente.

Además, vecinos advierten que el paso por esta zona representa un riesgo, pues algunas personas han sufrido caídas al intentar cruzar entre el agua contaminada.

Una habitante recordó que incluso llegó a presenciar una situación de peligro cuando una mujer intentaba atravesar el área con su bebé.

“A mí me tocó ver a una muchacha con su carriola, con su bebé de 2 años, se atascó en el bache y se fue de cara”, comentó la vecina preocupada.

Ante la falta de una solución definitiva, los habitantes colocaron llantas sobre la avenida como una barrera improvisada para alertar a los automovilistas. Aseguran que el problema también se extiende a otros puntos de Fomerrey 1, por lo que hicieron un llamado a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey para atender la situación.