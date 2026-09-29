Aguardan por destape de Morena para gubernatura de Nuevo León

Los morenistas, encabezados por su líder estatal, Anabel Alcocer, están reunidos en el auditorio de la sede, en el centro de Monterrey

Militantes de Morena aguardan en Nuevo León el destape de su candidata o candidato a la gubernatura, anuncio que se hará al filo de las 13:00 horas en la Ciudad de México.

Los morenistas, encabezados por su líder estatal, Anabel Alcocer, se reúnen en el auditorio en las instalaciones de la sede estatal, en Treviño y Escobedo, en el centro de Monterrey, donde están contactados a la transmisión nacional de Morena.

Este lunes, la dirigencia nacional de Morena destapa en la capital del país a los coordinadores de los comités de defensa de la 4T de siete estados: Chihuahua, Sonora, San Luis Potosí, Baja California Sur, Nayarit, Tlaxcala y Nuevo León.

Van estado por estado, y se prevé que el anuncio de Nuevo León sea el último de la lista.

Los coordinadores o coordinadoras que sean seleccionados se convertirán en los candidatos o candidatas a las gubernaturas.

Por Nuevo León, participan como aspirantes seis "corcholatas”.

Por orden alfabético, son Felipe de Jesús Cantú, Tatiana Clouthier, Judith Díaz, Waldo Fernández, Clara Luz Flores y Andrés Mijes.

Según lo que ha dicho Morena, en el caso de Nuevo León la seleccionada o seleccionado será en base a la popularidad en las encuestas.

En el auditorio de la sede local hay reunidos unos 30 morenistas.