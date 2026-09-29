Aguardan por destape de Morena para gubernatura de Nuevo León

Militantes de Morena aguardan en Nuevo León el destape de su candidata o candidato a la gubernatura, anuncio que se hará al filo de las 13:00 horas en la Ciudad de México.
Los morenistas, encabezados por su líder estatal, Anabel Alcocer, se reúnen en el auditorio en las instalaciones de la sede estatal, en Treviño y Escobedo, en el centro de Monterrey, donde están contactados a la transmisión nacional de Morena.
Este lunes, la dirigencia nacional de Morena destapa en la capital del país a los coordinadores de los comités de defensa de la 4T de siete estados: Chihuahua, Sonora, San Luis Potosí, Baja California Sur, Nayarit, Tlaxcala y Nuevo León.
Van estado por estado, y se prevé que el anuncio de Nuevo León sea el último de la lista.
Los coordinadores o coordinadoras que sean seleccionados se convertirán en los candidatos o candidatas a las gubernaturas.
Por Nuevo León, participan como aspirantes seis "corcholatas”.
Por orden alfabético, son Felipe de Jesús Cantú, Tatiana Clouthier, Judith Díaz, Waldo Fernández, Clara Luz Flores y Andrés Mijes.
Según lo que ha dicho Morena, en el caso de Nuevo León la seleccionada o seleccionado será en base a la popularidad en las encuestas.
En el auditorio de la sede local hay reunidos unos 30 morenistas.