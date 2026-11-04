Aguacate llegaría a $80 en Nuevo León por gusano barrenador

Tras la destrucción de 52 toneladas de aguacate en Michoacán por la presencia de larvas, vendedores temen afectaciones en el suministro

La detección de gusano barrenador en cargamentos de aguacate encendió las alertas entre comerciantes del Mesón Estrella, en el Centro de Monterrey, ante la incertidumbre sobre la llegada de más producto y los posibles aumentos en su precio.

El caso ocurrió en Michoacán, donde productores destruyeron más de 52 toneladas de aguacate procedentes de Jalisco, Colima y Nayarit, luego de detectar larvas identificadas como gusano barrenador del hueso y de la rama.

En Monterrey, los comerciantes se mantienen al pendiente de lo que ocurra con los proveedores, pues dieron a conocer que todavía cuentan con producto para vender, pero desconocen cómo se comportará el abastecimiento en los próximos días.

Jesús, comerciante del Mesón Estrella, expresó su preocupación ante la posibilidad de que no continúe llegando mercancía: “Aquí están vendiendo todo el aguacate que hay, pero después de eso no sabemos si van a seguir trayendo más o qué va a pasar”.

Por su parte, Julio Puente, comerciante, explicó que los proveedores ya les advirtieron sobre un posible incremento relacionado con la suspensión de cortes por cuestiones sanitarias. “Sí, nos estaban comentando los proveedores. Que a lo mejor se sube ese precio. Porque creo que están parando cortes. Por lo que tienen de salubridad de los gusanos”.

Ante este panorama,Julio señaló que el kilo de aguacate podría alcanzar entre 80 y 85 pesos. “Unos 80, 85 va a andar alrededor del precio en el mercado”. Además, estimó que el aumento podría comenzar a reflejarse en los próximos días.

Mientras tanto, los comerciantes esperan conocer cómo evolucionará la situación en las zonas productoras, ya que una menor disponibilidad de mercancía podría repercutir directamente en los precios que pagan los consumidores.