Agua y Drenaje tapa zanjas en colonia Moctezuma

Las cuadrillas de Agua y Drenaje de Monterrey trabajaron durante parte del día y noche para taparlas, tarea que estaba pendiente

Luego de que este lunes Info7 reportó dos peligrosas y enormes zanjas que Agua y Drenaje de Monterrey dejó expuestas desde hace dos semanas en el cruce de las calles Planicie y Lomas, en la colonia Moctezuma, al norte de Monterrey, el organismo se aplicó de inmediato.

Cuadrillas trabajan para tapar las zanjas

Las cuadrillas de Agua y Drenaje de Monterrey trabajaron durante parte del día y noche para taparlas, tarea que estaba pendiente, luego de que repararon una fuga de agua.

El organismo respondió ante la petición de los vecinos, que alzaron la voz por el peligro para chicos y grandes.

La zona es muy transitada, pues es paso obligado para llegar a las escuelas del sector.

Tras el reporte, los trabajadores de Agua y Drenaje realizaron las maniobras y ya se acabó el peligro.