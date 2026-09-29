Agua y Drenaje suma 900 litros de aceite recuperado en Monterrey

Ortegón Williamson explicó que el objetivo es atender los problemas de la red, pero también fortalecer las medidas de prevención desde los hogares

A casi dos meses de iniciar la campaña de recolección de aceite doméstico “Al Drenaje No”, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey ha recibido 900 litros de aceite de cocina usado en sus centros de acopio.

El director general Eduardo Ortegón Williamson, destacó la participación de las familias y llamó a más ciudadanos a sumarse a esta iniciativa, cuyo objetivo es prevenir afectaciones en la red sanitaria.

“Ya son 900 litros de aceite que hemos recibido en nuestros centros de recolección. Queremos que más personas se sumen a esta acción sencilla que nos ayuda a prevenir afectaciones y a cuidar mejor nuestra red sanitaria”, señaló.

Esta campaña forma parte de las acciones preventivas de Agua y Drenaje para evitar que grasas, aceites y otros residuos lleguen al sistema de alcantarillado.

Ortegón Williamson explicó que el objetivo es atender los problemas de la red, pero también fortalecer las medidas de prevención desde los hogares.

El aceite recolectado, además, puede ser aprovechado para la producción de biocombustibles, contribuyendo al impulso de la economía circular.

Cuentan con 10 centros de recolección de aceite

Agua y Drenaje mantiene habilitados 10 puntos para recibir aceite de cocina doméstico en las oficinas de Obispado, Centro, Lincoln, Guadalupe, San Miguel, San Nicolás, Fama, Apodaca Centro, Apodaca Manantial y Juárez.

La recepción se realiza de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas. Este programa está dirigido exclusivamente a aceite utilizado en hogares.

No se reciben aceites provenientes de comercios, lubricantes de vehículos, aceites cosméticos, pilas ni otro tipo de residuos.

¿Cómo entregar el aceite?

Para llevar el aceite a los centros de recolección, se recomienda dejarlo enfriar y colocarlo en una botella o recipiente de plástico limpio, con tapa y completamente cerrado. No debe mezclarse con agua u otros residuos.

Agua y Drenaje también recomienda limpiar sartenes y utensilios con papel absorbente, además de retirar los restos sólidos de comida antes de lavarlos.

El organismo llamó a evitar arrojar al drenaje grasas, aceites, toallitas húmedas, trapos, pañales, restos de comida y otros residuos que puedan provocar obstrucciones y daños en la infraestructura sanitaria.