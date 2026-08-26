Agua y Drenaje lleva descuentos de hasta 90% a Pesquería

El alcalde Francisco Esquivel señaló que Liquida Ahorra representa un apoyo para las familias que, por distintas circunstancias

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que más de 160 mil usuarios ya han sido beneficiados con el programa Liquida Ahorra, que ahora fue llevado al municipio de Pesquería.

La estrategia contempla descuentos de hasta un 90% para usuarios domésticos que acumulen cuatro meses o más de adeudo, siempre que efectúen un pago único.

Durante el evento, el director general de Agua y Drenaje, Eduardo Ortegón Williamson, destacó que el programa representa una oportunidad para que las familias puedan regularizar sus cuentas y reducir sus adeudos.

“Es un programa muy generoso, con descuentos del 50 al 90%. Los invito a que lo comenten con sus familiares, con sus vecinos y con sus compañeros de trabajo, porque no queda mucho tiempo y queremos que más familias aprovechen esta oportunidad”.

De acuerdo con la paraestatal, en Pesquería más de 18 mil usuarios cumplen actualmente con las condiciones para acceder a los descuentos y ponerse al corriente en sus cuentas.

El alcalde Francisco Esquivel señaló que Liquida Ahorra representa un apoyo para las familias que, por distintas circunstancias, acumularon adeudos en el servicio de agua.

“Es un programa que viene con muchos beneficios para Pesquería. Queremos que la gente aproveche, se ponga al corriente y pueda obtener este beneficio para su economía”.

¿Dónde se puede pagar?

Agua y Drenaje recordó que los usuarios no necesitan acudir únicamente a una oficina comercial para acceder al programa. Los pagos pueden realizarse mediante:

Brigadas móviles.

Cajas de Agua y Drenaje.

Cajeros automáticos.

Aplicación móvil.

Página web.

Además, la paraestatal llamó a los usuarios a aprovechar las últimas semanas de Liquida Ahorra y destacó que continuará trabajando con los municipios para mejorar los servicios de agua potable, drenaje sanitario y atención de reportes en Nuevo León.