Agua y drenaje gestiona nuevo tanque de agua para García

La paraestatal Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) comenzó la construcción de un nuevo tanque de agua denominado Tanque Fraile II-B, que beneficiará a más de 60,000 habitantes del municipio de García.

El director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, indicó que la inversión total de este nuevo tanque será de $80 millones de pesos y tendrá una capacidad de 10,000 metros cúbicos.

“El Fraile II-B” estará ubicado junto al Tanque Fraile II-B, que existe desde el año 2010 y que tiene una capacidad de 3 mil metros cúbicos. Por lo cual, El Fraile II-A y El Fraile II-B podrán almacenar en conjunto 13 mil metros cúbicos para incrementar la capacidad de respuesta ante contingencias.

“Cabe destacar que el Tanque Fraile II-B es de vidrio fusionado al acero, lleva un domo de aluminio geodésico sin ningún soporte interior, tiene un diámetro de 80 metros y una altura de 8.80 metros”, se lee en un comunicado enviado por el Gobierno del estado.

Además, el tanque es de tecnología inglesa y se terminará de construir y estará funcionando para el mes de febrero en el año 2026.

En el evento también estuvo presente Raúl Lozano, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, dependencia que también forma parte del proyecto.

Por su parte, Raúl Lozano reconoció el trabajo de Agua y Drenaje en el municipio de García y agradeció a los desarrolladores que también colaboran en el proyecto.