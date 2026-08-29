Agua y Drenaje digitaliza trámites para nuevos desarrollos

A partir del 1 de septiembre de 2026, cinco trámites relacionados con factibilidad, proyectos e infraestructura deberán realizarse exclusivamente por Internet

Agua y Drenaje de Monterrey avanza hacia una atención completamente digital y dejará de recibir en papel varios trámites relacionados con nuevos desarrollos, anunció Mariela Saldívar, titular de la Oficina Ejecutiva del Gobernador.

A partir del 1 de septiembre de 2026, la emisión del dictamen de factibilidad de servicios, el dictamen pluvial, la elaboración de proyectos para nuevos desarrollos, el dictamen de factibilidad de aguas residuales y la elaboración o revisión de proyectos de infraestructura deberán realizarse únicamente por Internet.

La medida, explicó Saldívar, busca brindar mayor certeza y trazabilidad en los procesos, además de establecer con mayor claridad los requisitos y tiempos de respuesta para los trámites dirigidos principalmente a empresas y nuevos desarrollos.

La atención presencial continuará para la contratación de servicios de uso comercial e industrial, que podrá realizarse tanto en línea como de manera presencial. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2027 se sumarán nuevos trámites que también serán atendidos exclusivamente por Internet.

Entre estos se encuentran la elaboración del depósito de garantía, la formalización del convenio de aportación, la contratación de agua residual tratada, trámites de obligaciones inmobiliarias y la supervisión de obras.

Con estas acciones, el Gobierno estatal busca avanzar hacia un Nuevo León digital, con procesos más ágiles, mayor seguimiento y ahorro mediante los servicios por Internet.