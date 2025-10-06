Agua y Drenaje atiende más de 9,200 fugas en septiembre

Eduardo Ortegón, director de AyD, aseguró que el organismo está trabajando continuamente para reducir los tiempos de atención y optimizar la infraestructura

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) demostró un significativo fortalecimiento en su capacidad operativa durante el mes de septiembre al atender un total de 9,297 reportes de fugas de agua potable, logrando resolver casi la totalidad de estos incidentes de manera expedita.

La paraestatal informó que el 97.8% de los reportes fueron resueltos en un lapso máximo de 48 horas, reafirmando su compromiso con la ciudadanía no solo de brindar un servicio oportuno, sino también de ser rigurosos en el cuidado del recurso hídrico, un tema crucial en la región.

Las cuadrillas operativas desplegadas se concentraron en reparar las fugas detectadas en diversas ubicaciones, destacando las siguientes cifras:

Fugas en banquetas: 4,536

Fugas en medidores: 3,425

Fugas en la vía pública: 1,336

Eduardo Ortegón, director general de AyD, aseguró que el organismo está trabajando continuamente para reducir los tiempos de atención y optimizar la infraestructura con el fin de ofrecer un servicio más eficiente y confiable a la población.

"Estamos reforzando cuadrillas, procesos y tecnología para atender con mayor rapidez cada reporte. Nuestras cuadrillas están desplegadas en toda el área metropolitana y en municipios foráneos con la instrucción de resolver de inmediato y cuidar el recurso”, señaló Ortegón Williamson.

El director invitó a la ciudadanía a continuar siendo parte activa de este esfuerzo, levantando sus reportes de fugas a través del call center 073 y el Messenger oficial de Agua y Drenaje de Monterrey.

En el mismo tenor, AyD exhortó a las y los usuarios a no bajar la guardia y mantener un uso y consumo responsable del agua. Entre las recomendaciones clave para el ahorro del vital líquido en el hogar se encuentran: