Agua y Drenaje atiende 10 mil reportes en red sanitaria

En noviembre, Agua y Drenaje de Monterrey atendió 10,576 reportes, principalmente por drenajes tapados en banquetas y calles

Agua y Drenaje de Monterrey continúa fortaleciendo el servicio en la entidad y durante el mes de noviembre atendió 10,576 reportes de drenaje sanitario, logrando dar respuesta positiva al 83% de ellos en un lapso menor a 48 horas.

Principales reportes atendidos

Del 1 al 30 de noviembre, el personal operativo resolvió 5,312 reportes de drenaje tapado en banquetas, lo que representó el 50.23% del total. Asimismo, se atendieron 4,482 reportes de drenaje tapado en la calle, equivalentes al 42.83%.

Ambos rubros acumularon 9,794 atenciones, es decir, el 93.03% del total de reportes registrados durante el mes.

El director general de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, destacó que en los últimos tres meses se han atendido favorablemente 33,063 reportes relacionados con el drenaje sanitario.

“Esta cifra habla del gran compromiso que tenemos con la ciudadanía, así como de la responsabilidad y disposición de nuestro personal de cuadrillas”, aseguró el funcionario.

Atención integral al drenaje

Ortegón Williamson subrayó que la atención al drenaje sanitario no se limita únicamente a destapar alcantarillas o drenajes domiciliarios, sino que incluye la renovación de tuberías y trabajos preventivos en la red sanitaria.

Durante noviembre también se realizaron revisiones de la red sanitaria, reparación de tapas y alcantarillas dañadas, atención a drenajes sin tapa y cancelaciones de descargas, entre otras acciones.

En estos rubros se atendieron 782 reportes, lo que representó el 6.94% restante de los trabajos realizados en el mes.

Finalmente, Agua y Drenaje de Monterrey reiteró su compromiso de seguir brindando un servicio de calidad y exhortó a la ciudadanía a hacer un uso adecuado del drenaje sanitario, evitando arrojar residuos como toallitas húmedas, grasa, aceite, restos de comida, pañales, plásticos, químicos y otros desechos que provocan taponamientos y daños en la red.