Agua y Drenaje atendió más de 11 mil reportes en octubre

Agua y Drenaje de Monterrey atendió 11,560 reportes de drenaje en octubre, la mayoría por taponamientos en calles y banquetas

Agua y Drenaje de Monterrey cerró octubre con un total de 11,560 reportes de drenaje sanitario atendidos, reflejando su compromiso de mejorar la calidad del servicio por segundo mes consecutivo.

Del 1 al 31 de octubre, las cuadrillas operativas respondieron 5,454 reportes de drenaje tapado en banqueta (47.18%) y 5,273 en calles (45.61%), lo que representa el 92.79% del total.

El resto de los casos, 833 reportes, correspondieron a reparaciones, sustitución de tapas, revisiones de tubería y cancelaciones de descargas.

El director general del organismo, Eduardo Ortegón Williamson, destacó que las acciones se han concentrado en San Nicolás, el norponiente y sur de Monterrey, Guadalupe y Apodaca, zonas donde se presentan más incidencias.

“La atención a las problemáticas en el drenaje sanitario es uno de los ejes que hemos fortalecido en los últimos meses. Los resultados cada vez son más palpables, estamos avanzando en los indicadores, más aún hay mucho trabajo por hacer”, detalló Ortegón Williamson.

Asimismo, Ortegón subrayó que el mal uso del drenaje sigue siendo una de las principales causas de taponamientos, pues se han detectado residuos como toallitas húmedas, grasas, plásticos, restos de comida, toallas sanitarias y pañales en las tuberías.

“En muchos casos, el drenaje colapsa porque se convierte en un depósito de desechos que no deberían estar ahí. Eso afecta la red y genera molestias a vecinas y vecinos”, señaló el funcionario.

Además, informó que, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, se han clausurado 24 descargas contaminantes de establecimientos fuera de norma en los últimos tres meses.

Finalmente, el organismo exhortó a la población doméstica, comercial e industrial a dar un uso responsable al drenaje, con el fin de prevenir taponamientos, desbordamientos y daños a la infraestructura sanitaria.