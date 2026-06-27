Agua y Drenaje asegura estabilidad en el municipio de García

Este esquema contempla acciones de sectorización hidráulica, control de presiones, operación estratégica de tanques y monitoreo en tiempo real

La dependencia informó que mantiene un monitoreo permanente de la red hidráulica en el municipio, así como recorridos operativos y revisiones técnicas para garantizar la estabilidad del servicio y atender reportes específicos que pudieran presentarse entre los usuarios.

Afectaciones estuvieron relacionadas con fallas eléctricas

De acuerdo con el organismo, las variaciones registradas en algunos sectores durante los últimos días estuvieron asociadas a interrupciones en el suministro de energía eléctrica, situación que afectó temporalmente la operación de equipos de bombeo y el proceso de llenado de tanques de almacenamiento.

Agua y Drenaje explicó que durante la temporada de verano se incrementa considerablemente la demanda energética, lo que puede provocar fluctuaciones en el servicio eléctrico y, en consecuencia, afectar instalaciones hidráulicas que dependen de este suministro para mantener su operación habitual.

Estrategia implementada en García mantiene beneficios para más de 300 mil personas

La paraestatal destacó que la estrategia integral de eficiencia hídrica implementada en el municipio desde el pasado 12 de enero continúa operando y ha permitido fortalecer el suministro de agua potable en distintos sectores de García.

Este esquema contempla acciones de sectorización hidráulica, control de presiones, operación estratégica de tanques y monitoreo en tiempo real, con el objetivo de optimizar la distribución del recurso y mejorar la capacidad de respuesta ante eventualidades.

Como resultado de estas acciones, se ha logrado reforzar el abastecimiento en 82 colonias, beneficiando a 81 mil 633 tomas domiciliarias y a cerca de 300 mil habitantes. Además, se realizaron intervenciones en 13 tanques de almacenamiento y cuatro alimentadores, permitiendo una administración más eficiente de 664.68 litros por segundo.

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey reiteró que continuará con las labores de supervisión de la infraestructura hidráulica, el monitoreo operativo y la atención de reportes ciudadanos, con el propósito de mantener la estabilidad del suministro y responder oportunamente ante cualquier incidencia que pudiera presentarse en el municipio.