Agua turbia afecta desde hace más de un año a familias de Apodaca

Vecinos de Hacienda Las Margaritas, en Apodaca, denuncian agua turbia que les causa picazón y acusan a Agua y Drenaje de no resolverlo.

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Con una coloración similar a la del agua de coco, así es como sale el agua de las llaves de varios domicilios de la colonia Hacienda Las Margaritas, donde vecinos denuncian llevar un año, o más, enfrentando esta situación.

Teresa Sánchez abrió las puertas de su casa para INFO 7, ubicada en la calle Madre Selva, en el octavo sector, para mostrar las condiciones del agua que sale de sus grifos, la cual presenta una apariencia turbia y una tonalidad inusual.

De acuerdo con los habitantes, el problema también afecta a otros domicilios de la misma calle, entre ellos los marcados con los números 704, 716 y 723, por lo que no se trata de un caso aislado, pues varias familias enfrentan la misma situación.

Teresa Sánchez platica que esta condición les genera preocupación al momento de realizar actividades cotidianas, como bañarse, lavarse las manos o los dientes, debido a que desconocen la procedencia del color y si el agua es segura para su uso.

Además, refieren que han experimentado molestias, como picazón en los ojos al entrar en contacto con el agua, así como afectaciones en los trastes y los grifos. Otros vecinos describen una sensación desagradable al utilizarla para su higiene personal.

Teresa explicó que han realizado reportes ante Agua y Drenaje de Monterrey; sin embargo, únicamente les proporcionan números de orden, sin que hasta el momento se haya resuelto el problema.

Ante la falta de una solución, los habitantes de Hacienda Las Margaritas recurrieron a visibilizar la situación y solicitar que las autoridades correspondientes revisen el suministro, determinen la causa de la coloración y garanticen condiciones adecuadas para el uso del agua en sus hogares.