Agresión armada deja un muerto y una mujer herida en Juárez

Información preliminar apunta a que, se notificó sobre la presencia de diversas dosis de presunta droga en el lugar de los hechos

Hombres armados acabaron con la vida de una persona y dejaron a otra herida en un domicilio de la colonia Mirador del Río, municipio de Juárez.

Estos hechos se registraron en una vivienda ubicada sobre la calle Río Bravo, en su cruce con Río Potosí, donde un hombre y una mujer fueron agredidos a balazos.

Debido a la gravedad de las heridas, el hombre perdió la vida en el lugar, mientras que la mujer fue trasladada grave hacia un hospital cercano.

Información preliminar apunta a que la víctima era un joven de 25 años, mientras que la mujer cuenta con 33 años de edad. Además, se reportó la presencia de diversas dosis de presunta droga.

Autoridades de diversas corporaciones arribaron al lugar para dar inicio con las investigaciones correspondientes.