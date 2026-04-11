Agresión a policías termina con tres detenidos en Guadalupe

Una patrulla resultó con daños materiales, mientras que los oficiales fueron alcanzados por algunos de los objetos, sin que se reportaran lesiones de gravedad.

Tres personas fueron detenidas luego de una agresión contra elementos policiacos que derivó en daños a una patrulla, en la colonia Guadalupe Chávez, en el municipio de Guadalupe.

Los hechos se registraron el 10 de abril, durante un recorrido de prevención y vigilancia sobre la calle Camino Real, en su cruce con Pedro Cuarto, donde oficiales detectaron a un hombre en la vía pública que, al notar la presencia de la unidad, intentó retirarse del sitio.

Al ser interceptado y durante una revisión preventiva, la situación se tornó tensa cuando un grupo de entre 12 y 15 personas comenzó a reunirse en el lugar, primero lanzando insultos contra los uniformados y posteriormente arrojando piedras.

Durante la agresión, una patrulla resultó con daños materiales, mientras que los oficiales fueron alcanzados por algunos de los objetos, sin que se reportaran lesiones de gravedad.

Ante el riesgo, los elementos solicitaron refuerzos, lo que permitió desplegar un operativo en la zona para controlar la situación.

Como resultado, fueron detenidos Ariel Alejandro, de 19 años, así como dos menores de 16 y 17 años, presuntamente relacionados con los hechos.

Los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica, mientras continúan las investigaciones en torno a la agresión registrada en este sector del municipio.