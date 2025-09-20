Agregan abuso de autoridad sobre policías que sometieron a joven

Los elementos continúan a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se desarrollan las diligencias necesarias para deslindar responsabilidades

Autoridades confirmaron en la reunión de seguridad que se judicializará la carpeta en la que se incluirá el delito de abuso de autoridad sobre los cuatro policías estatales que usaron fuerza excesiva en la detención de un joven de 25 años, en Juárez.

“La situación jurídica es que en estos días se judicializa la carpeta, por una cuestión técnica, se van a llevar en la misma carpeta los delitos de abuso de autoridad y de lesiones”, dijo el fiscal Javier Flores.

El joven, identificado como Dylan Alexander, continúa hospitalizado y su estado de salud se reporta como delicado.

“El estado de la víctima es estable aún continuando grave”, agregó.

Por su parte, el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, aseguró que fue la misma institución quien denunció el hecho ante la Fiscalía para proceder con una investigación, luego de también ser suspendidos de la Policía estatal.

“Fue Fuerza Civil quién presentó la denuncia correspondiente, nosotros hicimos del conocimiento a la Fiscalía de este acto que nosotros consideramos como exceso. Nosotros percibimos una prueba irregular y por eso se denunció”, comentó Escamilla.

Por ahora, los elementos continuarán a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se desarrollan las diligencias necesarias para deslindar responsabilidades.

Los hechos ocurrieron en la colonia Vistas del Río, en el municipio de Juárez.

En redes sociales circularon imágenes en las que se observa a Dylan siendo sometido por elementos de Fuerza Civil, tras lo que fue acusado de resistirse a la detención por presunto consumo de sustancias ilícitas en la vía pública.