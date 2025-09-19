Agreden a policías municipales de Mina, no se reportan lesionados

La situación se encuentra bajo control y en el lugar se cuenta con el apoyo de la División aérea de Fuerza Civil y recorridos terrestres conjuntos

Durante la madrugada de este jueves, elementos de Fuerza Civil que se encontraban realizando labores de disuasión delictiva en el municipio de Mina, fueron en apoyo a un reporte de personas armadas.

En el lugar, policías municipales fueron agredidos, por lo que -en coordinación con la Defensa- se activó en la zona el Operativo Muralla en búsqueda de los civiles armados.

Derivado del despliegue estratégico se aseguraron:

- 1 vehículo tipo Pick Up.

- 4 armas largas

- Diversos cargadores.

- Equipo táctico

Durante el evento, no resultaron policías lesionados.

La situación se encuentra bajo control y en el lugar se cuenta con el apoyo de la División aérea de Fuerza Civil y recorridos terrestres conjuntos para la búsqueda de los presuntos.