Agreden a policías de Monterrey en el centro; 2 detenidos armados

Un ataque a balazos contra elementos de la policía de Monterrey desató la madrugada de este viernes un fuerte operativo en el centro de la ciudad, que culminó con la detención de dos presuntos responsables, ambos armados, luego de atrincherarse dentro de un bar.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos comenzaron alrededor de la 01:20 horas, cuando una patrulla de la policía municipal circulaba por la avenida Aramberri, casi en su cruce con Juárez, frente al bar conocido como Gallo de Oro y a unos metros del Mercado Juárez. En ese momento, un hombre que portaba una gorra roja abrió fuego contra la unidad oficial, realizando al menos dos disparos que impactaron en las puertas delantera y trasera.

Tras la agresión, dos sujetos armados corrieron al interior del establecimiento, donde se refugiaron. De inmediato, los oficiales solicitaron apoyo y en cuestión de minutos arribaron al sitio refuerzos de la policía municipal, así como elementos de la Guardia Nacional y agentes ministeriales, quienes desplegaron un cerco alrededor del bar.

Durante el operativo, los agresores volvieron a disparar contra las fuerzas de seguridad con armas cortas y largas, lo que prolongó el enfrentamiento por más de una hora. Policías ingresaron finalmente por la entrada principal del local, donde nuevamente fueron recibidos con fuego, hasta que lograron controlar la situación.

Como resultado, dos presuntos responsables fueron detenidos en posesión de armas de fuego. Trascendió que uno de ellos presentaba una herida en una pierna que le provocó un fuerte sangrado, por lo que fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja al Hospital Universitario bajo resguardo policial.

Aunque la intensidad del tiroteo mantuvo en alerta a los vecinos de la zona, ninguna persona resultó lesionada entre los oficiales participantes en el operativo. El bar quedó asegurado y bajo vigilancia mientras las autoridades ministeriales continuaban con las diligencias e investigaciones correspondientes.