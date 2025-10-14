Agreden a policías de García; hieren a presunto agresor

Un hombre que atacó a balazos a policías en García fue herido y detenido tras una persecución. La Fiscalía estatal quedó a cargo de la investigación

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una agresión a balazos contra elementos de la Policía de García derivó en una breve persecución y en la detención de un presunto atacante que resultó lesionado, durante un operativo de vigilancia realizado la noche de este domingo en la colonia Valle de San Blas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas en el cruce de las avenidas Del Hospital y Abraham Lincoln, donde los uniformados mantenían un filtro de revisión. En ese momento, un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta presuntamente abrió fuego contra los oficiales cuando le marcaron el alto.

La agresión desató una breve persecución que culminó a pocos metros del lugar, luego de que los policías lograran neutralizar al agresor, quien fue herido durante el intercambio. Posteriormente, fue atendido por paramédicos de Protección Civil de García y trasladado bajo custodia a un hospital del área metropolitana.

“Tenemos diferentes operativos en la ciudad para combatir la delincuencia. Durante uno de ellos, una motocicleta atacó a los compañeros y respondió el grupo de reacción inmediata.”

“Afortunadamente, ninguno de nuestros elementos resultó lesionado; el responsable está detenido y lesionado, y será puesto a disposición de las autoridades competentes”, declaró para Info 7 el alcalde de García, Manuel Guerra, tras la agresión.

La zona fue acordonada por las autoridades mientras se realizaban labores periciales y se aseguraban casquillos balísticos localizados en el sitio.

El hecho generó una fuerte movilización policiaca en el sector, mientras la investigación quedó a cargo de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.