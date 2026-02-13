Agreden a persona durante asalto en el Centro de Monterrey

El sujeto sacó un arma blanca y atacó a la persona transgénero, provocándole lesiones visibles en el rostro y el cuello.

Una persona transgénero de 29 años de edad resultó lesionada tras ser víctima de un asalto con arma blanca en el Centro de Monterrey, luego de ser atacada por un hombre que, tras la agresión, logró darse a la fuga.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Emilio Carranza y Arteaga, en pleno primer cuadro de la ciudad, donde la víctima se encontraba transitando de manera normal cuando fue interceptada por el agresor, quien presuntamente intentó despojarla de sus pertenencias.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el sujeto sacó un arma blanca y atacó a la persona transgénero, provocándole lesiones visibles en el rostro y el cuello.

Tras cometer la agresión, el hombre huyó del sitio con rumbo desconocido, sin que en ese momento pudiera ser detenido por alguna autoridad.

A pesar de las heridas, la víctima logró correr y refugiarse al interior de un inmueble perteneciente a Cáritas de Monterrey, donde fue auxiliada de inmediato por personal que labora en el lugar, quienes le brindaron apoyo y solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia.

Tras el reporte a las autoridades, al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, así como elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes realizaron una valoración médica inicial, lograron estabilizar a la persona lesionada y posteriormente la trasladaron de urgencia a un hospital de la localidad para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Policía de Monterrey también arribaron al lugar de los hechos para asegurar la zona, recabar información y entrevistar a testigos, con el objetivo de iniciar las investigaciones correspondientes y tratar de ubicar al presunto responsable del ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este caso, mientras continúan las indagatorias para esclarecer el hecho y dar con el agresor.