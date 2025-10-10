Agreden a balazos a una mujer en la Colonia Los Rehiletes, Juárez

La víctima, de 37 años, fue atacada a balazos en la calle Tarasca y trasladada a un hospital; autoridades investigan el móvil del ataque.

Una mujer resultó herida tras ser atacada a balazos la tarde de este jueves en calles de la colonia Los Rehiletes, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

El hecho ocurrió al filo de las 21:00 horas, a un costado de un lote baldío ubicado sobre la calle Tarasca, donde vecinos reportaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego y observaron a una persona tirada en el suelo.

Al acudir al sitio, elementos de rescate confirmaron que la víctima, identificada únicamente como Sonia, de 37 años, presentaba heridas provocadas por arma de fuego. La mujer fue trasladada de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con versiones preliminares, los agresores habrían disparado desde un vehículo en movimiento, aunque las autoridades aún no confirman esta versión ni el posible móvil del ataque.

La calle Tarasca permanece acordonada mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizan el levantamiento de indicios balísticos y agentes ministeriales recaban testimonios de los vecinos.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas y la investigación continúa para esclarecer los hechos y ubicar a los responsables.