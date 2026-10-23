Agrede a su pareja con arma blanca y catean vivienda en Monterrey

La agresión desató la movilización de corporaciones policiacas y derivó en un cateo en una vivienda de la colonia Ladera del Topo Chico,

Una mujer de 30 años lucha por recuperarse en un hospital luego de ser presuntamente atacada con un arma blanca por su pareja, quien la habría herido en el abdomen en la zona norte de Monterrey.

La agresión desató la movilización de corporaciones policiacas y derivó en un cateo en una vivienda de la colonia Ladera del Topo Chico, como parte de las investigaciones por el presunto intento de feminicidio.

La víctima, identificada como Lineth Guadalupe, de 30 años, habría sido atacada con un arma blanca, lo que le provocó una herida en el abdomen.

Tras la agresión, la mujer fue trasladada al Hospital Tierra y Libertad, donde permanecía internada mientras las autoridades realizaban las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con los reportes, elementos de Fuerza Civil acudieron al sitio para intervenir en los hechos y detener al presunto agresor.

Posteriormente, agentes ministeriales catearon un domicilio ubicado sobre la calle Rublo, en la colonia Ladera del Topo Chico, como parte de las diligencias para esclarecer el intento de feminicidio.

Hasta el momento, no se han precisado las condiciones de salud de la víctima ni la situación legal del presunto responsable.

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