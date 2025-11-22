Agrede a expareja en su domicilio en Zuazua, luego ingiere veneno

Un hombre que presuntamente intentó retomar la relación con su expareja, la dejó gravemente herida con un arma blanca, después de que la mujer se negó

Un nuevo caso de violencia familiar causó el despliegue de autoridades tras el reporte de una mujer atacada con un arma blanca presuntamente por parte de su expareja en Zuazua.

El presunto intento de feminicidio se registró en un domicilio marcado con el número 3132 de la calle en la colonia Real de Palmas, sector Jardínes.

Según información preliminar, la expareja de una mujer de aproximadamente 50 años la buscó para retomar la relación, pero ante la negativa de esta, el hombre la agredió en varias ocasiones con un arma blanca. Al creer que la había matado, decidió ingerir veneno, logrando solo quedar inconsciente.

Al sitio se desplegaron elementos de Protección Civil de Zuazua y brindaron los primeros auxilios a la pareja.

La mujer resultó con heridas de gravedad en el tórax, abdomen y en el antebrazo, mientras que el hombre quedó inconsciente en el lugar. Ambos fueron trasladados a un hospital de Apodaca para recibir atención médica.

El domicilio quedó asegurado por elementos de la Policía Municipal a la espera de personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes llevarán a cabo las diligencias correspondientes, mientras que el hombre se encuentra custodiado en el hospital.