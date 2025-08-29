Agrede a empleada de tienda al no hacerle recarga al celular

El presunto agresor fue detenido tras los hechos registrados afuera de una tienda de conveniencia en la zona de los Condominios Constitución, en Monterrey

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente agrediera a una empleada de una tienda de conveniencia, al molestarse porque no pudieron realizarle una recarga de saldo a su celular debido a la falta de sistema.

El sujeto fue identificado como José Luis “N”, de 41 años.

Los hechos habrían ocurrido en el cruce de Florencio Antillón y Félix U. Gómez, en la zona de los Condominios Constitución, donde los agentes realizaban un recorrido de vigilancia.

Fue en ese momento que, presuntamente, observaron al hombre agrediendo físicamente a una joven frente al local.

Los uniformados intervinieron de inmediato y separaron al individuo de la presunta víctima, una empleada de 21 años, quien presentaba un golpe con herida en el ojo izquierdo, así como hematomas en los brazos y marcas de mordidas.

La joven declaró que el hombre ingresó al establecimiento solicitando una recarga para su celular, pero al informarle que no había sistema en ese momento, presuntamente se tornó violento, la sujetó por la ropa a la altura del cuello, la sacó del local y comenzó a golpearla en el rostro.

José Luis “N” fue detenido en el lugar y puesto a disposición del Ministerio Público.