Agradece Samuel labor de elementos de Protección Civil

Por: Danea Lázaro

19 Septiembre 2025, 09:08

Autoridades estatales conmemoraron los sismos de 1985 y 2017 con el izamiento de la bandera a media asta en la Explanada de los Héroes

En el Día Nacional de Protección Civil, el Gobernador Samuel García realizó una ceremonia en la Explanada de los Héroes, en honor a los elementos de emergencia del estado.

Protección Civil Nuevo León fue reconocida por su gran trabajo y ayuda a la ciudadanía, Erik Cavazos, director de la corporación, ofreció unas palabras de agradecimiento a su equipo de rescatistas.

“Agradezco a los compañeros elementos de Protección Civil que día a día 24/7 los 365 días del año, todo el tiempo están ahí todo por el objetivo de salvaguardar vidas”, mencionó.

Como parte de este honor se realizó el izamiento a la bandera a mitad de asta en memoria a las victimas de los terremotos de 1985 y 2017 en Ciudad de México, los cuales dieron pie a la formación de la corporación.

El madatario estatal mencionó que para continuar con los reconocimientos se espera renovar el equipamiento de los elementos con nuevos uniformes, nuevas mochilas y unidades.

“Queremos celebrar a cada uno de ustedes, que son un ejemplo para cada habitante en cada acción que realizan en este estado, para eso decirles que vendrá nuevo equipo y nuevas unidades”, agregó el mandatario.

El secretario de Gobierno, Miguel Flores, mencionó que este día es para aplaudir la labor de Protección Civil así como recordar a las victimas de los terremotos, por lo que en el estado se realizarán diversos simulacros para hacer conciencia de la situación.

