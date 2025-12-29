Agradece Samuel García un año más de servir a Nuevo León

A través de redes sociales, el mandatario estatal dio gracias a su familia y la ciudadanía en general, por darle la oportunidad de ejercer su cargo

Por motivo de su cumpleaños, el gobernador de Nuevo León, Samuel García agradeció tanto a su familia y a los nuevoleoneses por poder servir un año más como funcionario público.

A través de sus redes sociales, el gobernador publicó una foto junto a su familia en donde hablaba sobre su cumpleaños número 38 y lo importante que era para él.

“Hoy llego a mis 38 años con el mejor regalo que me ha dado la vida: mi familia.

“No podría estar más agradecido por tener a mi lado a Mariana Rodríguez y a mis princesas Mariel e Isabel. También le agradezco a la vida por concederme el honor más grande que tengo: servir a Nuevo León. Muchas gracias por sus felicitaciones y gracias a Dios por un año más de vida”, escribió Samuel García en sus redes sociales.

Mariana Rodríguez comparte mensaje emotivo para Samuel García

Así mismo, su esposa, Mariana Rodríguez también lo felicitó y compartió fotografías juntos de hace 10 años.

“Hoy cumples 38 y llevo 10 años teniendo el privilegio de celebrarte, de verte crecer, de acompañarte en cada etapa y de construir una vida juntos. En estos años he visto tu fuerza, tu carácter, tu entrega y también tu lado más humano. Te he visto luchar, caer, levantarte y volver a intentar, siempre con la mirada puesta en algo más grande que tú mismo: tu familia, tus sueños, tu responsabilidad con los demás.