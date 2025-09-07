Agradece Samuel apoyo de la Federación en obras públicas

El mandatario estatal enalteció la coordinación que existe en los niveles de gobierno, los cuales consiguieron que en el estado bajaran los homicidios en un 70%

Este sábado por la noche, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó Nuevo León como parte de su Gira de Rendición de Cuentas, en la que comparte individualmente los logros de su administración en su primer año de gobierno.

La mandataria fue recibida por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien durante su intervención agradeció el apoyo de la federación para la realización de obras públicas en el estado.

"Algo que quiero agradecer como neoleonés es todo el apoyo que usted y su equipo nos han dado en permisos y dinero para proyectos como el Metro, el tren suburbano y la carretera Interserrana. Gracias a la presidenta vamos a hacer obra pública nunca antes vista en el estado", destacó.

Junto con la inversión en obras públicas, García Sepúlveda apuntó los beneficios de los programas sociales en la entidad, los cuales ayudaron a reducir los índices de pobreza extrema a un mínimo histórico.

"Hace dos años, Nuevo León tenía 2% de pobreza extrema. Hoy, con su ayuda y los programas sociales, hemos reducido a menos de 0.5%, por lo que estamos en bandera blanca y con la mínima pobreza en la historia de nuestro estado". dijo.

De igual manera, el mandatario estatal enalteció la coordinación que existe entre los distintos niveles de gobierno, los cuales consiguieron que en el estado se redujeran los homicidios en un 70% en el primer año de gobierno de Sheinbaum Pardo.

Finalmente, el gobernador resaltó la valentía y firmeza de la presidenta para enfrentar la crisis arancelaria que atraviesa desde hace varios meses la región norte de América.