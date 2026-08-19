Agradece Samuel a Sheinbaum por 5 años de logros con Federación

El gobernador Samuel García reconoció el trabajo coordinado entre Nuevo León y la Federación tras cinco años de administración estatal.

El gobernador Samuel García agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por el trabajo coordinado entre Nuevo León y la Federación durante los cinco años de la administración estatal, lo que se ha traducido en resultados.

Ante los asistentes a un evento del DIF estatal en San Pedro, el mandatario estatal hizo público su agradecimiento al gobierno federal.

"Agradecer al gobierno federal, a la Presidenta; ya van a ser casi 5 años trabajando juntos, trabajando coordinados, con un solo propósito, que es mejorar la vida de los nuevoleoneses", declaró. "Yo estoy convencido que hoy Nuevo León es primer lugar en todo porque el gobierno del Estado y el gobierno federal hemos trabajado juntos en muchos temas", aseguró.

García Sepúlveda destacó que la seguridad en la entidad es un primer ejemplo de los resultados de la coordinación entre Estado y la Federación.

"Nuevo León es el estado que más ha reducido los delitos, hay delitos como feminicidios, como homicidios, como secuestro, que hemos reducido más del 90 por ciento. Y hoy Nuevo León vive en paz, vivimos tranquilos y con mucha inversión y muchísima economía, gracias a que hemos trabajado juntos gobierno federal y gobierno local", resaltó.

Precisó que otro ejemplo es el tema del abasto del agua.

"Se nos olvida, pero hace tres años teníamos cortes, había colonias completas batallando, y gracias a que nos pusimos a trabajar en un acueducto en tiempo récord, en una presa, en un mejor sistema de reparto, hoy Nuevo León goza de agua: somos el número uno de toda la República en distribuir agua a los ciudadanos. Y hoy tenemos las presas llenas, y apenas viene el mes de lluvia, septiembre", refirió.

Y destacó que, gracias al apoyo de la Federación, con la ampliación de la cortina de la presa El Cuchillo, pronto se duplicará la cantidad de agua que ese embalse suministra a la población.

"Ayer que andábamos por El Cuchillo, ya estamos a nada de arrancar el proyecto de ampliar la cortina para tener el doble de agua y eso es gracias al gobierno federal", expresó.

El gobernador le dio las gracias a Sheinbaum Pardo por el apoyo a la entidad, y anticipó que los directivos de la CFE estarán este martes en la entidad para resolver el problema de los apagones de luz en la canícula.