Agradece Félix Arratia respaldo de MC a su labor en Juárez

El alcalde de Juárez, Félix Arratia, dijo estar enfocado en colaborar con su partido y mostrar el modelo de trabajo que aplican en el municipio

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Félix Arratia, alcalde del municipio de Juárez, agradeció a Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, tras incluirlo en una lista de figuras de la política como posibles candidatos del partido naranja a la gubernatura.

Dijo estar enfocado en seguir trabajando y mostrar el modelo de gobierno que han implementado en el municipio de Juárez.

Señaló que en la reunión con Alvarez Máynez vio un mensaje de unidad que los hace redoblar esfuerzos para seguir en cercanía con los ciudadanos.

El edil de Juárez comentó que por el momento no se ha definido un método para elegir al candidato a la gubernatura de Nuevo León, ya que la línea del partido es cumplir con la ley y los tiempos electorales.

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano lanzó una señal política de cara al 2027 al respaldar públicamente a un bloque de liderazgos que, aseguró, garantizan la continuidad del proyecto naranja en la entidad y su proyección hacia la Presidencia en 2030.