Agosto registra 68% menos homicidios en comparación con 2024

Agosto 2025 registra 68% menos homicidios que el mismo mes de 2024. Reducción se atribuye a estrategia Presente Total y coordinación policial.

A dos días de concluir agosto de 2025, los homicidios dolosos en la entidad muestran una disminución del 68% respecto al mismo mes del año pasado. Hasta el 30 de agosto, se han registrado 52 casos, frente a los 160 de agosto de 2024.

En lo que va del año, los homicidios acumulados suman 523, comparados con 1118 del mismo periodo en 2024, lo que refleja una reducción del 53%.

Fuerza Civil atribuye estos resultados a la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales mediante la estrategia Presente Total, que incluye el Operativo Muralla en zonas rurales y el Grupo de Coordinación Metropolitana en áreas urbanas.

Además, otros delitos presentan descensos significativos: el feminicidio ha caído más del 80% y los robos en distintas modalidades se redujeron entre 10% y 20%, según el tipo de delito, reflejando un fortalecimiento general de la seguridad.