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Agilizan labores para mostrar mejor imagen rumbo al Mundial

Por: Esmeralda Valdez

26 Abril 2026, 15:08

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La brigada nocturna reforzó los trabajos operativos en diversos puntos de la ciudad con más limpieza y mantenimiento de infraestructura

Agilizan labores para mostrar mejor imagen rumbo al Mundial
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Con el objetivo de mejorar la imagen urbana previo a los encuentros mundialistas que se celebrarán en Nuevo León, el Gobierno del Estado intensificó las labores del programa ReparaUrb en distintos puntos estratégicos de la Zona Metropolitana de Monterrey.

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A través del Fideicomiso de Desarrollo Urbano (FIDEURB), se desplegaron siete brigadas integrales y una brigada nocturna para llevar a cabo trabajos de limpiezamantenimiento rehabilitación urbana.

Durante la jornada se recolectaron más de 4 mil 520 kilogramos de residuos y se atendió una superficie superior a 44 mil 270 metros cuadrados.

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Las acciones incluyeron recolección de residuos voluminososdesbroce, barrido manual y limpieza integral, con el propósito de dignificar espacios públicos y mantener la ciudad en mejores condiciones para visitantes y ciudadanos.

Entre las zonas intervenidas destacan la avenida Constitución, en el tramo de Bonifacio Salinas a Gonzalitos, además de Parque Libertad, Parque Ciudadano, Plaza de los Desaparecidos, el perímetro de Parque Fundidora y el Corredor Verde en Guadalupe.

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De manera adicional, la brigada nocturna reforzó los trabajos operativos en diversos puntos de la ciudad con más limpieza y mantenimiento de infraestructura.

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