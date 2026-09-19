Agarran carro de un familiar y terminan volcados en Guadalupe

El vehículo habría circulado por la zona hasta tomar el camellón central de la avenida. Posteriormente, la unidad perdió el control y terminó volcada

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Un aparatoso accidente vial se registró durante la noche del miércoles en el municipio de Guadalupe, luego de que presuntamente menores de edad tomaran un vehículo de un familiar y terminaran protagonizando un accidente.

El percance ocurrió alrededor de las 23:30 horas sobre el cruce de las calles De La Paz y Juan Manuel Elizondo, en la colonia Infonavit Benito Juárez, donde cuerpos de auxilio localizaron un Chevrolet negro con placas RPY-699-A, recargado sobre uno de sus costados.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, el vehículo habría circulado por la zona hasta tomar el camellón central de la avenida. Posteriormente, la unidad perdió el control y terminó volcada sobre su costado, del lado del conductor.

Aunque inicialmente se reportó que había personas lesionadas, al arribo de los cuerpos de auxilio no se localizaron tripulantes dentro del vehículo. Según los primeros informes, los ocupantes habrían salido de la unidad y posteriormente huyeron del lugar.

De manera preliminar se informó que presuntamente los menores habrían tomado el automóvil de un familiar, situación que será investigada por las autoridades correspondientes.

Elementos de Tránsito de Guadalupe se hicieron cargo del accidente y de las diligencias correspondientes. No se reportaron personas lesionadas ni riesgos adicionales en el sitio.