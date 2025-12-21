Afluencia en Centro de Monterrey por compras navideñas

La temporada decembrina impulsa una alta afluencia en el Centro de Monterrey, donde compras navideñas, comercio activo y ajustes en transporte marcan la jornada

El Centro de Monterrey registró una alta afluencia de personas debido a las compras propias de la temporada decembrina, con familias y grupos que desde tempranas horas acudieron a buscar regalos, ropa y artículos para las celebraciones de Navidad.

Durante un recorrido por la calle Morelos, una de las zonas comerciales más concurridas de la ciudad, se observó un flujo constante de peatones que ingresaban y salían de tiendas y negocios, lo que reflejó la intensa actividad que se vive en estos días previos a las festividades.

Asimismo, en los puestos instalados en Colegio Civil, la actividad comercial se mantuvo elevada a lo largo del día, con comerciantes atendiendo a decenas de clientes interesados en una amplia variedad de productos, desde artículos de temporada hasta opciones para obsequios.

Ante la alta afluencia de personas, varios sectores de estas zonas se tornaron difíciles de cruzar para los peatones, debido a la concentración de compradores que transitaban simultáneamente por las calles y corredores comerciales del primer cuadro de la ciudad.

Estas escenas se repiten año con año y nuevamente reflejan el dinamismo comercial que vive el centro de Monterrey en vísperas de la Navidad, una de las temporadas más importantes para el comercio local.

Metro refuerza servicio por temporada decembrina

La intensa actividad comercial también ha impactado la movilidad urbana, especialmente en las zonas cercanas a los principales corredores comerciales, donde el tránsito peatonal incrementa considerablemente durante las tardes y noches de la temporada decembrina.

Ante este escenario, la cuenta oficial de Metrorrey informó que los días viernes 19, lunes 22 y martes 23 de diciembre se brindará un servicio directo en el tramo Cuauhtémoc – Padre Mier – Félix U. Gómez, con el objetivo de atender la alta demanda de usuarios.

Este servicio especial del Metro operará únicamente con paradas en estas tres estaciones, en un horario de 17:00 a 20:00 horas, por lo que se recomienda a los usuarios seguir las indicaciones del personal durante el recorrido.