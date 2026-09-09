Afirman que Pase Turístico fortalecerán control y seguridad vial

El Pase Turístico comenzará a ser obligatorio para vehículos foráneos el 21 de octubre y podrá tramitarse gratuitamente en línea

El Instituto de Control Vehicular de Nuevo León (ICVNL) informó que el Pase Turístico y el Registro Vehicular de Estancia Prolongada (RVEP) contribuirán a fortalecer el control vehicular, la seguridad y el orden vial en el estado.

Los lineamientos para su implementación, operación, control y seguimiento fueron publicados el pasado viernes 4 de septiembre en el Periódico Oficial del Estado (POE).

De acuerdo con el ICVNL, los lineamientos entrarán en vigor este lunes, aunque los vehículos foráneos deberán portar el Pase Turístico a partir del 21 de octubre, es decir, 45 días después de la entrada en vigor de las disposiciones.

El documento permitirá a los vehículos con placas de otras entidades circular en Nuevo León por periodos de uno hasta 30 días por año.

El instituto señaló que el Pase Turístico será gratuito y podrá tramitarse completamente en línea a través del portal del ICVNL.

Para las personas que visitan Nuevo León por motivos laborales, académicos o de negocios y necesitan permanecer con sus vehículos durante más de 30 días, el gobierno estatal contempla el Registro Vehicular de Estancia Prolongada (RVEP).

Este registro también podrá realizarse ante el Instituto de Control Vehicular de Nuevo León y está dirigido a particulares cuyos vehículos foráneos requieran circular durante un periodo mayor al establecido para el Pase Turístico.

El ICVNL precisó que el Pase Turístico está dirigido únicamente a vehículos con placas de otras entidades.

Por ello, el instituto recomendó a las personas que viven en Nuevo León y todavía no han actualizado sus placas realizar el trámite con anticipación.

El gobierno estatal señaló que la actualización puede efectuarse mediante la plataforma NLínea, mientras que el Pase Turístico estará disponible en línea de manera sencilla y gratuita.

Con estas disposiciones, el ICVNL indicó que busca reforzar el control de los vehículos que circulan en Nuevo León y contribuir a una mayor seguridad y orden vial.