Afirman ASF y ASE auditorías imparciales y sin sesgos partidistas

El arranque se dio el jueves en la Nave Mitsubishi de Parque Fundidora, en la que se informó que serán revisados recursos federales ejercidos por los municipios

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASE) dieron apertura a las Auditorías Integrales a Recurso del Gasto Federalizado de la Cuenta Pública 2025, en la que adelantaron que las auditorías serán imparciales.

El arranque formal se dio este jueves en la Nave Mitsubishi del Parque Fundidora, en la que se informó que serán revisados recursos federales ejercidos por los municipios de la entidad.

Aurelio Hernández, titular de la ASF, aseguró que la fiscalización se da de manera imparcial y sin sesgos partidistas.

“Ustedes como entes auditados, también tengan la seguridad de que los vamos a auditar imparcialmente, que no va a haber un sesgo político, que vamos a ser lo más objetivos posibles”, afirmó Hernández. “Tenemos que coordinarnos en estos trabajos de rendir cuentas, de transparencia, de tener los mecanismos institucionales para evitar que la corrupción sea un daño endémico en nuestro país”.

Alejandro Reynoso Gil, auditor de la ASE, señaló que tiene un objetivo claro, que es buscar vigilar que los recursos públicos hayan sido destinados precisamente a lo que fueron asignados.

“El día de hoy formalizamos un ejercicio de gran relevancia para el Estado de Nuevo León”, explicó, “es la apertura de las auditorías integrales a los recursos del gasto federalizado, correspondiente a la Cuenta Pública 2025. “Fiscalizar estos recursos significa también cuidar que aquello que pertenece a la sociedad sea utilizado para atender sus necesidades y cumplir con los fines para los que fue destinado”.

Los trabajos de fiscalización están enfocados en revisar el manejo, aplicación y comprobación de los recursos correspondientes al gasto federalizado.

El esquema será la coordinación entre la ASF, la ASE y los 51 municipios de Nuevo León para evitar duplicidades, agilizar las revisiones y facilitar el cumplimiento de los requerimientos de auditoría.