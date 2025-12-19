Info 7 Logo
Afirma Samuel que vetará Presupuesto enviado por el Congreso

Por: Maguelsy Caballero

18 Diciembre 2025, 13:16

Representantes del Congreso entregaron este jueves el presupuesto que aprobaron con modificaciones en montos asignados a diferentes secretarías y organismos

Poco antes de que el Congreso del Estado entregara el Paquete Fiscal 2026, el gobernador Samuel García aseguró que vetará todo lo que esté diferente a lo que el mandó el pasado mes de noviembre.

Fue en punto de las 9:06 horas que la presidenta del Congreso, Itzel Castillo, junto con la diputada secretaria, Armida Serrato y personal administrativo del Congreso del Estado, entregaron el presupuesto que aprobaron el pasado miércoles con modificaciones en los montos asignados a diferentes secretarías, organismos autónomos y sin deuda para el gobierno central, ni para Agua y Drenaje.

“Lo que puedo adelantar es que lo voy a analizar seriamente lo que se haya dejado tal cual lo envíe el 20 de noviembre se va a publicar sin problema y lo que no, si no es para una mejora del estado, tengan por seguro que se va a vetar.

“Yo voy a cuidar bastante el dinero de Nuevo León y aún con Congreso en contra y aún sin conceder que es el tercer año que el PRIAN me deja sin presupuesto, yo lo que les puedo decir es que no se preocupen, vamos a terminar las obras”, indicó el Gobernador, Samuel García.

El Congreso del Estado además de las modificaciones antes mencionadas, del Paquete Fiscal que envió el gobernador, también eliminaron las alzas a los impuestos, como el del 3 al 4% del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) y de las licencias de alcoholes.

Por su parte, la presidenta del Congreso, Itzel Castillo indicó que sea cual sea la decisión del gobernador, ya sea publicar o vetar el Paquete que ellos hoy entregaron, estará bien, mientras que haga su trabajo y no deje parado el presupuesto.

“Pues prácticamente esperamos que lo hagan tiempo y forma como él lo dice, esperando que haga lo que a él le corresponde como gobernador, que es eso, publicarlo y en su defecto pues que nos mande las observaciones y poder hacer nosotros el debido procedimiento.

“Al final del día nosotros como diputados aprobamos un presupuesto y estamos ahora entregando las notificaciones y esperamos que haga lo que a él le corresponde y le compete”, dijo Itzel Castillo.

