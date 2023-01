Afirma Samuel que seguirá viajando a eventos internacionales

El gobernador Samuel García indicó que estas giras de trabajo internacionales son fundamentales para el desarrollo de Nuevo León

Por: Brian Jiménez

Enero 31, 2023, 13:43

Luego de la críticas que ha recibido por sus giras de trabajo internacionales, el gobernador Samuel García advirtió que no dejará de acudir, debido a que de esos viajes surgen las mejores oportunidades para Nuevo León.

'Hay mucha grilla; se la pasa de viaje, como si anduviera ahí con una piña colada en Cancún', dijo.

Sostuvo que los grandes proyectos se planean durante estas giras y son fundamentales para el desarrollo del Estado.

'Nuevo León hoy es referente internacional, lo vimos en Davos, no vamos a dejar de ir a esos eventos', aseguró.

Expresó que sus visitas al extranjero han sido extenuantes y al mismo tiempo benéficas para Nuevo León y resaltó que no son vacaciones.

'Casi dos días de vuelos para tres de chamba, no es viaje, no es placer, no es gozar, es realmente ir a donde se dan las oportunidades para traerlas, no llegan solas', explicó.

Recordó que fue durante su visita a Hannover donde surgió la gran feria de movilidad que albergará la entidad en junio del 2023, denominada Movility of the future.

El mandatario estatal dijo que aún y con las críticas, continuará saliendo de viaje durante los próximos cinco años que le restan en el poder.

Finalmente, dejó entrever que tiene un gira internacional en puerta, sin embargo, no precisó el destino.