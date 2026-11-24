El gobernador destacó la llegada de empresas extranjeras, la generación de empleos y la infraestructura fronteriza como factores para atraer inversiones

Nuevo León se ha consolidado como uno de los principales destinos de inversión extranjera en México y ha aprovechado las oportunidades del nearshoring, aseguró el gobernador Samuel García, al destacar que la entidad ocupa el primer lugar nacional en llegada de empresas extranjeras, generación de empleos y formalidad laboral.

Durante su participación en la Reunión Anual de Industriales (RAI) CONCAMIN 2026, celebrada en la Ciudad de México, el mandatario estatal atribuyó estos resultados a la estrategia económica de su administración y a las inversiones en infraestructura, conectividad e innovación tecnológica.

“Estos cinco años, pues obviamente el gran ganador del nearshoring es Nuevo León. Es el estado que más empresas han llegado a invertir inversión extranjera. Número uno en empleos y número uno en formalidad”, expresó el gobernador ante empresarios y representantes de cámaras industriales.

Destaca infraestructura y conexión con Estados Unidos

Entre los factores que, dijo, han fortalecido la competitividad del estado, destacó la conexión con Texas y Estados Unidos, mediante la construcción de siete nuevas carreteras, una nueva aduana y un esquema de revisión conjunta con autoridades estadounidenses.

García señaló que la aduana estatal pasó de atender 200 camiones diarios a 7 mil, mientras que la coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) permite reducir a aproximadamente cinco minutos el cruce de mercancías.

“Estamos cruzando en cinco minutos y eso obviamente a los industriales de Nuevo León y a las industrias que deciden pasar por Nuevo León, pues son ahorros de millones de dólares en diésel, sueldos y en fletes”, afirmó.

Impulsa educación tecnológica y formación de talento

En materia educativa, el gobernador sostuvo que la apuesta por la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías será clave para mantener la competitividad industrial y responder a las necesidades de las empresas que buscan instalarse en la entidad.

Explicó que su administración incorporó contenidos de inteligencia artificial, internet de las cosas y análisis de datos en la educación básica, mientras que en el nivel medio superior se impulsa la enseñanza de automatización y electromovilidad.

También destacó la colaboración con el sector privado a través del modelo de educación dual, mediante el cual 7 mil jóvenes combinan sus estudios con actividades laborales en empresas.

A esto sumó la formación de talento especializado y la preparación de profesionistas en áreas de ingeniería, que, aseguró, representan una ventaja para atraer nuevas inversiones.

“Esa fórmula de Nuevo León de apostarle a la tecnología, a la inversión, a la geopolítica y a la innovación, hoy tiene a Nuevo León mucho mejor de cómo lo recibimos hace cinco años”, afirmó.

Reconoce coordinación entre industria y gobiernos

Finalmente, el mandatario estatal reconoció la coordinación entre la industria y los gobiernos estatal y federal para impulsar proyectos de infraestructura, energía, carreteras y transporte ferroviario, al señalar que el crecimiento económico requiere del trabajo conjunto entre autoridades y sector empresarial.