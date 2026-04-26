Afirma Samuel García que Parque del Agua se inaugurará en 10 días

El gobernador explicó que la intención es aprovechar la cercanía del nuevo espacio con la zona del estadio, de cara a la llegada de turistas por el Mundial

Durante el arranque de la cuarta edición del programa Mercado Hecho en Nuevo León, el gobernador Samuel García propuso trasladar este espacio de emprendimiento al futuro Parque del Agua, el cual —según adelantó— será inaugurado en 10 días.

Desde la Nave Lewis, ubicada en Parque Fundidora, el mandatario estatal explicó que la intención es aprovechar la cercanía del nuevo espacio con la zona del estadio, de cara a la llegada de turistas por el Mundial de Futbol, para impulsar la venta de productos locales.

“Van a llegar suecos, japoneses… Me interesa que estén ahí porque van a llegar los turistas que van al estadio y si esos canijos compran boletos de seis mil dólares, van a traer la tarjeta maciza”, expresó.

El gobernador detalló que el plan contempla instalar una próxima edición del mercado en Parque del Agua, un proyecto que describió como uno de los más importantes del estado y que, aseguró, estará listo en los próximos días.

“En 10 días vamos a inaugurar el parque más bonito que va a haber en México. “Ahí vamos a invitar a emprendedores, poner locales, atraer gente, comida típica y actividades”, señaló.

De acuerdo con lo expuesto, el espacio buscará integrar áreas de comida, artesanías, bebidas, así como foros para eventos y presentaciones musicales, con acceso gratuito para los emprendedores.

El gobernador destacó que la propuesta busca consolidar a los emprendedores locales como parte central de la derrama económica que dejará la llegada de visitantes nacionales e internacionales.