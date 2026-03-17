Afirma que Sheinbaum cumple con destinar 1,500 mdp en recursos

El gobernador indicó que estos recursos permitirán reforzar los proyectos que su administración busca concluir en los próximos meses rumbo al Mundial 2026

A casi cuatro meses de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometiera enviar recursos federales a Nuevo León, el gobernador Samuel García informó que el convenio correspondiente ya fue firmado y que el estado recibirá mil 500 millones de pesos durante la próxima semana.

Durante un evento realizado la mañana de este lunes en el Estadio del Monterrey, García Sepúlveda detalló que el acuerdo se concretó formalmente el viernes pasado con la firma del convenio.

“Entonces esta ayuda que nos llega, bueno, ya está convenio, llega la semana que entra, pues nos va a terminar de completar y terminar toda la obra que prometimos para el 1 de junio”, dijo el gobernador.

García también agradeció públicamente a la presidenta por el envío de los recursos federales.

“Quiero agradecer a la presidenta porque ya el viernes nos llegó el apoyo que nos prometió, los mil 500 millones de pesos. Es música para mis oídos porque Metro, camiones, obra pública, Mundial, un millón de árboles, carreteras, pues el dinero tienes que medirlo”, expresó.

El gobernador indicó que estos recursos permitirán reforzar los proyectos que su administración busca concluir en los próximos meses, particularmente en materia de transporte, infraestructura urbana y preparativos rumbo al Mundial 2026.

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