Afirma Nuevo León que obras estratégicas se entregarán a tiempo

Autoridades estatales señalaron que la infraestructura en transporte, salud y seguridad se finalizará gracias a una sólida planeación.

La ampliación de las líneas del Metro, la construcción y rehabilitación de carreteras, la edificación de nuevos destacamentos para Fuerza Civil y la consolidación de unidades médicas son las grandes obras de infraestructura en las que el Gobierno del nuevo Nuevo León enfocará sus esfuerzos para concluirlas antes de que termine la administración.

Así lo garantizó el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, quien aseguró que, gracias a una planeación técnica y financiera acertada, los proyectos estratégicos de movilidad, seguridad, salud y desarrollo social serán entregados en tiempo y forma, independientemente de si se aprueba o no el Presupuesto 2027.

El funcionario estatal señaló que el trabajo gubernamental no se detendrá y reafirmó la disposición del Poder Ejecutivo para continuar dialogando con los diferentes sectores sobre el paquete financiero para la entidad:

“Voy a seguir siendo muy positivo, a seguir convocándolos; sí han ido otros legisladores, cámaras empresariales, poderes autónomos, han estado nutridas las mesas. Por desgracia, no están algunos legisladores que, pues, pareciera que quieren que le vaya mal a Nuevo León”, recriminó Flores Serna.

Pese a la falta de consensos con un sector del Congreso local, el titular de la Secretaría General de Gobierno reiteró la determinación del estado por culminar la infraestructura comprometida con la ciudadanía:

“Estamos enfocados en acabar los grandes proyectos; ojalá haya Presupuesto 2027, sería un mucho mejor escenario para Nuevo León. No nos podemos dar por vencidos, pero vamos a acabar esté o no esté”, enfatizó.

Además de las obras de transporte y seguridad, la administración mantendrá las inversiones en equipamiento y tecnología policial, esquemas de cobertura en salud y el fortalecimiento de programas sociales y centros comunitarios en beneficio de las familias neoleonesas.