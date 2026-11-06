Afirma Miguel Flores que defenderán el agua de Nuevo León

El secretario general de Gobierno aseguró que el acuerdo del envío de agua a Tamaulipas debe revisarse porque fue pactado hace tiempo

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Luego de que funcionarios del gobierno de Tamaulipas afirmaran que sí habrá trasvase de la presa El Cuchillo a la presa Marte R. Gómez, el secretario general de Gobierno de Nuevo León, Miguel Ángel Flores, afirmó que nuestra entidad defenderá el agua.

Aseguró que el acuerdo del envío del agua de Nuevo León a Tamaulipas debe revisarse porque fue pactado hace tiempo y bajo circunstancias diferentes a las de hoy.

"La autoridad federal es a la que le compete, y tiene la última palabra en esto y nosotros vamos a ser defensores del agua y de la gente que consume el agua en Nuevo León”, dijo "Mike” Flores.

El funcionario estatal aclaró que aún no se dice la última palabra y sigue el debate.

"Claro que se debiera revisar. Hay autoridades que tienen la última palabra en esto y vamos a seguir en constante diálogo y defenderemos el agua”, aseveró.

"Dijeron que se iba a analizar, y nosotros vamos a esperar”, reiteró.

Aclaró que el gobierno estatal ha sido responsable.

"Vivimos una crisis del agua cuando llegamos, lo recordamos como si fuera ayer. Para nosotros es prioridad que el agua en Nuevo León sea garantía”, declaró.

"Sí, por supuesto que se debe priorizar el consumo humano, yo escuché hoy que es un tema a analizarse en el que intervienen autoridades como Conagua, y esperemos noticias y cómo pinta la cosa”, expuso.

"Nosotros debemos respetar a las autoridades que tienen la última decisión en esto, entiendo que hay debate, esperaremos a ver cómo termina, ojalá y podamos hacer algo para priorizar el consumo humano”, sostuvo.

Destacó que el gobierno de Nuevo León mantiene diálogo y entendimiento con la Comisión Nacional del Agua.

"Sí, por supuesto, sí hay entendimiento y mucho diálogo y siempre lo va a haber, somos muy respetuosos de las autoridades federales”, expresó.

Cuestionado sobre si se pone en riesgo el consumo de los regios, declaró que "vamos a esperar, primero falta que haya trasvase, cuando haya tendré yo una postura sobre esto”.

"Siempre vamos a defender el agua de Nuevo León, ténganlo por seguro”, recalcó.