Afirma Medio Ambiente de NL bajar en 20% la contaminación

Por: Josué Tobías 19 Octubre 2026, 15:36 Compartir

La dependencia estatal atribuyó el logro a la División Ambiental, clausura de basureros y sanciones a empresas contaminantes.

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A un año de asumir el cargo, el secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano Caballero, informó que se ha logrado reducir en un 23% la contaminación del aire en la entidad a partir de las acciones ejecutadas durante su gestión. Lozano atribuyó directamente esta mejora a la implementación de distintas estrategias, como la creación de la División Ambiental, la cual ya cuenta con más de mil elementos, así como la puesta en marcha del C5 Ambiental. Dentro de esta estrategia, el organismo estatal aplicó inspecciones y suspensiones a más de 377 empresas contaminantes y clausuró más de 300 basureros clandestinos a fin de prevenir incendios. Asimismo, se modernizó el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental integrando nuevas estaciones. “Con todo este trabajo logramos reducir las partículas contaminantes en un 23% respecto a años anteriores. Y con esto sacamos a la zona metropolitana del top 10 de las ciudades más contaminadas de América Latina con base en el estudio IQAir en 2025”, destacó Lozano. Reiteró que seguirán trabajando con visión, planeación y estrategia a fin de construir un nuevo ambiente para los neoloneses.