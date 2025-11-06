Afirma MC que programas sociales promueven equidad en NL

La bancada naranja hizo un reconocimiento especial a la Secretaría de Igualdad e Inclusión por su labor en la implementación de programas clave

La Bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado reconoció los avances presentados por el Gabinete estatal durante la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, específicamente en el eje "Igualdad para todas las personas".

Las y los diputados de MC destacaron el compromiso humanista del gobierno por consolidar políticas públicas que promuevan la equidad, la inclusión y la participación de la sociedad, tras la comparecencia de las Secretarías de Participación Ciudadana, Igualdad e Inclusión, Cultura, Educación, y el DIF Nuevo León.

La bancada naranja hizo un reconocimiento especial a la Secretaría de Igualdad e Inclusión por su labor en la implementación de programas clave que combaten la vulnerabilidad.

La diputada Paola Linares enfatizó que los apoyos gubernamentales van más allá del simple asistencialismo.

“Los programas sociales que hoy impulsa el Gobierno del Estado no son asistencialismo, son herramientas de transformación que están cambiando vidas y generando condiciones reales de igualdad para miles de familias nuevoleonesas”, expresó Linares.

Se resaltó el éxito de programas como "Hambre Cero", que fortalecen la seguridad alimentaria, promueven la autonomía económica y generan oportunidades reales para los sectores más vulnerable.

De igual manera, el grupo legislativo de MC aplaudió el compromiso de la Secretaría de Educación con la mejora constante del sistema educativo de la entidad.

El legislador José Luis Garza subrayó el papel fundamental de la educación para reducir la desigualdad.

“La educación es la base de la igualdad. A través de más escuelas, mejores condiciones para los docentes y programas que apoyan a estudiantes de todos los niveles, se está construyendo un Nuevo León con más futuro y más justicia social”, indicó Garza.

La Secretaría fue reconocida por el fortalecimiento de la infraestructura educativa, la capacitación docente y el impulso a la educación inclusiva, garantizando oportunidades de aprendizaje equitativas y de calidad para la niñez y juventud.

De acuerdo con información del partido, la Bancada refrendó su respaldo a las políticas del gobierno estatal que buscan garantizar un Nuevo León más justo, participativo e incluyente para todas las personas.